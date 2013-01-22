"РБК": Ученые обнаружили ДНК из четырех цепочек

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Ученые обнаружили ДНК из четырех цепочек

Ученые из Великобритании обнаружили в человеческих клетках четверные структуры ДНК. Они были найдены в раковых клетках, поэтому специалисты полагают, что в будущем эти структуры станут мишенью для персонализированного лечения онкологических заболеваний.

В 1953 году исследователи из Кембриджа Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик опубликовали статью, описывающую структуру ДНК как переплетение "двойной спирали". Через 60 лет другие исследователи из Кембриджа доказали, что в геноме человека существует и другая последовательность - G-квадруплексы или четырехспиральная ДНК.



РЖД готовится к созданию "дочки" в сфере здравоохранения

РЖД, похоже, решили выделить подконтрольные им клиники и больницы в отдельную дочернюю структуру. В железнодорожной монополии утверждают, что говорить о создании новой компании пока рано, однако при этом компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака "Федеральные железнодорожные клиники".

Как стало известно РБК daily, на прошлой неделе РЖД обратились в Роспатент с заявкой на регистрацию нового товарного знака «Федеральные железнодорожные клиники». В РЖД подтвердили эту информацию, отметив при этом, что создание новой компании пока не запланировано.



Франция обяжет интернет-компании платить за сбор информации о пользователях

Министерство финансов Франции предложило ввести налог на использование информации о пользователях социальных сетей и других ресурсов. По мнению чиновников, личные данные пользователей - бесплатное "сырье" для компаний, которые зарабатывают за счет размещения адресной рекламы. Налог может быть привязан к количеству зарегистрированных на сайте аккаунтов.

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