Между Москвой и Санкт-Петербургом назначат дополнительные "Сапсаны"

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В конце августа и начале сентябре между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные "Сапсаны", сообщает пресс-служба РЖД. Назначение новых рейсов связано с повышенным спросом на данное направление в последние дни лета.

24 и 31 августа в 19.35 из Санкт-Петербурга в Москву отправится поезд номер 767. В столицу "Сапсан" прибудет в 23.35. В Санкт-Петербург из Москвы дополнительные "Сапсаны" пустят 25 августа и 1 сентября в 07.15. В 11.00 поезд номер 768 будет уже в Петербурге.

Все поезда будут следовать по маршруту без остановок. РЖД сообщает, что продажа билетов на рейсы откроется в ближайшее время.

Полное расписание "Сапсанов", а также других поездов можно узнать на сайте РЖД. Там же удастся приобрести билет.

Напомним, что, как ранее сообщал M24.ru, между Москвой и Санкт-Петербургом начали ходить сдвоенные "Сапсаны". Составы состоят из 20 вагонов вместо обычных 10 и могут перевозить 1050 пассажиров.