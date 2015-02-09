К праздникам 23 февраля и 8 марта запустят дополнительные поезда

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Федеральная пассажирская компания запустит 21 дополнительный поезд в период празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня, с 19 по 24 февраля и с 5 по 10 марта 2015 года, сообщает пресс-служба РЖД.

Дополнительные поезд назначены на 44 внутрироссийских рейсах.

Поезда будут следовать по наиболее востребованным маршрутам, связывающим Москву и Санкт-Петербург с другими российскими городами, в том числе Великим Новгородом, Петрозаводском, Белгородом, Казанью, Кировом, Ижевском и другими.

Подробная информация о датах и времени отправления поездов опубликована на сайте РЖД.

Напомним, в период новогодних праздников и рождественских каникул РЖД назначила около тысячи дополнительных рейсов поездов.