РФС должен летом вернуть Алишеру Усманову 400 млн рублей

Глава РФС Николай Толстых. Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Российский футбольный союз должен летом 2015 года вернуть Алишеру Усманову льготный кредит, представленный российским бизнесменом РФС для погашения задолженности перед главным тренером сборной России Фабио Капелло, заявил президент РФС Николай Толстых.

Глава организации рассказал, что 400 миллионов рублей, полученные от Усманова, взяты под небольшой процент. Всего же долг РФС составляет порядка 900 миллионов рублей, пишет Sports.ru.

Также Толстых сообщил о некоторых условиях расторжения контракта с Капелло.

"У РФС достаточно возможностей для расторжения контракта. В нем прописаны определенные условия, в том числе и неудовлетворительные результаты. Но в ходе подготовки к важнейшим матчам сборной делать на этом акцент было бы неправильно. Следует определиться с главным: с полезностью тренера для сборной и результатами команды", - сказал глава РФС.

При этом Толстых подтвердил, что невыход россиян на чемпионат Европы 2016 года может послужить условием для расторжения контракта с итальянским тренером. "Но основанием для расторжения договора могут послужить не только эти обстоятельства", - добавил он.

Напомним, РФС задолжал по зарплате главному тренеру национальной команды Фабио Капелло не менее 400 миллионов рублей. С учетом взносов в страховые фонды сумма задолженности наставнику российской сборной достигает порядка 600 миллионов рублей. Фабио Капелло не получал свою зарплату на протяжении семи месяцев.

5 февраля Алишер Усманов дал денег на зарплату Фабио Капелло. Бизнесмен предоставил Российскому футбольному союзу льготный целевой кредит в 400 миллионов рублей.

6 февраля Российский футбольный союз на своем официальном сайте подтвердил выплату задолженности Капелло.