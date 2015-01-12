На параде Победы выступит новая пилотажная группа "Крылья Тавриды"

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Новая пилотажная группа "Крылья Тавриды" выступит на параде Победы, сообщает "Интерфакс".

Пилоты выступают на учебно-боевых Як-130. Свое название группа получила в честь первого полета, совершенного 9 мая 2014 года в Севастополе.

Отметим, что "Крылья Тавриды" – пятая по счету российская пилотажная группа. Остальные – "Русские витязи" (Су-27), "Стрижи" (МиГ-29), "Соколы России" (Су-30) и "Беркуты" (вертолеты Ми-28Н).

Добавим, что на параде Победы зрителей ожидает еще одна новинка – ожидается, что по Красной площади пройдет новейший российский танк на платформе "Армата".