"Огонек": "Большая Москва" получится, если у нее будет хозяин

Фото: "Москва 24"

"Большая Москва" получится, если у нее будет хозяин"

Экс-министр правительства Франции, посвятивший шесть лет разработке и продвижению проекта "Большой Париж", Морис Леруа будет работать советником вице-мэра Москвы по градостроительной политике на общественных началах. Первое интервью после назначения — "Огоньку".

Целители с бубнами

Тувинские шаманы вовсе не архаика: они живут в городах, имеют офисы и клиентуру. Что их роднит с предками? У каждого из них есть своя история "шаманской болезни".

Охота к охоте

Примета времени: если раньше в стране больше говорили о наличии проблем, то теперь – о наличии врагов. С врагами, спору нет, бороться проще, чем с проблемами. Но есть и издержки: социологи уже фиксируют рост агрессии в обществе, ненависть к "чужому" ширится. Споры перешли на личности, а ростки гражданского общества стремительно теряют "гражданское" лицо. И вот уже прокремлевское молодежное движение вербует подростков в налетчики на "наркодилеров", а подростки, почувствовав вкус, начинают искать себе цели сами.

Пхеньян объявил о "состоянии войны" с Сеулом. Никто не испугался

КНДР уже 60 лет с лишним напоминает военный лагерь: более чем миллионная армия, входящая в пятерку крупнейших вооруженных сил мира, свыше 70 процентов своей мощи расположила вдоль разделяющей Корейский полуостров на Север и Юг демилитаризованной зоны. Ее нынешний главком 30-летний Ким Чон Ын почти ежедневно инспектирует воинские части и пачками раздает ценные указания, одно жестче другого. 30 марта, например, было объявлено, что Северная Корея вступила в "состояние войны" с Республикой Корея (РК).

Сосед для подражания

В 2012 году генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге поставило рекорд: выдало более миллиона шенгенских виз. Какое значение имеет для Северной столицы близость к Стране тысячи озер?

Пролезть через окно в Европу

Чеховские три сестры сегодня бы рвались не в Москву, а в Петербург (впрочем, при Чехове Москва административно была как сегодня Питер). Статистика неумолима: на Неву за два последних года переехало жить 324 тысячи человек. В Первопрестольную — лишь 299 тысяч.

"Тридцатилетний провал можно перепрыгнуть"

В немецком Ганновере открылась международная промышленная выставка года — Hannover Messe. Впервые Россия участвует на ней в качестве партнера. В российском же павильоне будет проходить международный форум промышленного дизайна. Нашу страну на нем представляет Владимир Пирожков, президент центра дизайна и инноваций "Астраросса дизайн".

"Без риска ничего не происходит"

В мировой прокат вышел фильм Билле Аугуста "Ночной поезд до Лиссабона" по роману Паскаля Мерсье, в котором главную роль сыграл Джереми Айронс. "Огонек" побеседовал с актером.

Другие статьи журнала "Огонек"