МО пополнит бюджет, вернув в оборот неиспользуемые с/х земли

ИТАР-ТАСС

Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель в Подмосковье принесет региональному бюджету более 4 миллиардов рублей налогов в год. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



"Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель Московской области позволит увеличить производство сельскохозяйственной продукции на 71 миллиард рублей в год и обеспечит ежегодное поступление налогов в региональный бюджет в размере более четырёх миллиардов рублей", - уточняет министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Скорый.

По его словам, для возвращения земель в эксплуатацию необходимо составить полный реестр и провести кадастровую оценку этих участков, а также передать полномочия по их использованию с федерального на региональный уровень.

Кроме того, правительство региона предлагает увеличить ставку налога для неиспользуемых земель. "Для этого необходимо внести изменения в действующее федеральное законодательство в сфере агропромышленного комплекса", - отмечается в материале пресс-службы.

Напомним, 2 недели назад в Подмосковье было выявлено 876 гектаров земель, которые не используются уже больше 5 лет. Эти участки заросли сорняками, деревьями и кустарниками. 12 землевладельцев, допустивших эту ситуацию, понесли административную ответственность.