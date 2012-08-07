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Бюджет

07 августа 2012, 09:58

МО пополнит бюджет, вернув в оборот неиспользуемые с/х земли

Московская область земельные участки бюджет сельское хозяйство Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

ИТАР-ТАСС

Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель в Подмосковье принесет региональному бюджету более 4 миллиардов рублей налогов в год. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.


"Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель Московской области позволит увеличить производство сельскохозяйственной продукции на 71 миллиард рублей в год и обеспечит ежегодное поступление налогов в региональный бюджет в размере более четырёх миллиардов рублей", - уточняет министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Скорый.

По его словам, для возвращения земель в эксплуатацию необходимо составить полный реестр и провести кадастровую оценку этих участков, а также передать полномочия по их использованию с федерального на региональный уровень.

Кроме того, правительство региона предлагает увеличить ставку налога для неиспользуемых земель. "Для этого необходимо внести изменения в действующее федеральное законодательство в сфере агропромышленного комплекса", - отмечается в материале пресс-службы.

Напомним, 2 недели назад в Подмосковье было выявлено 876 гектаров земель, которые не используются уже больше 5 лет. Эти участки заросли сорняками, деревьями и кустарниками. 12 землевладельцев, допустивших эту ситуацию, понесли административную ответственность.

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