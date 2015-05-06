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06 мая 2015, 13:29

Проекты

Мосгосстройнадзор оштрафовал строителей на 3,7 миллиона рублей

Фото: пресс-служба Мосгосстройнадзора

С начала года экологи Мосгосстройнадзора проверили более 500 строящихся в столице объектов, сообщает пресс-служба ведомства.

Контролеры выявили 1153 нарушения, выдали 431 предписание об устранении нарушений, а также оформили 123 штрафа на 3,7 миллионов рублей.

На сегодняшний день основная масса нарушений устранена, остальные находятся на контроле. В основном они касаются несоблюдений правил охраны окружающей среды или несвоевременного вывоза отходов строительства.

Кроме того, за первые четыре месяца года специалисты Мосгосстройнадзора рассмотрели 106 поступивших к ним обращений москвичей. Чаще всего жители жалуются на необоснованную с их точки зрения вырубку деревьев, загрязнение территории, шумные ночные работы.

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Напомним, государственный строительный контроль в Москве осуществляет Мосгосстройнадзор, входящий в структуру Стройкомплекса. Это надзорное ведомство проверяет стройки и на шумность.

Ранее сообщалось, что чаще всего москвичи обращаются в ведомство именно с жалобами на шум на стройках. Так, за прошлый год из 495 жалоб, поступивших на "горячую линию", свыше 385 заявлений касались "шумных" строительных работ.

В начале февраля Мосгосстройнадзор приступил к проверке строек с помощью специального оборудования для измерений шума, вибраций и звукоизоляции ограждающих конструкций. Первые испытания по звукоизоляции специалисты лаборатории начали проводить прошедшей осенью.

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