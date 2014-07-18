Днем на маршрут выходит 120 бесплатных автобусов "М" - Михайлов

Днем на маршрут выходит 120 бесплатных автобусов "М"

Днем в столице по маршруту "Киевская"-"Молодежная" выходит 120 бесплатных автобусов "М", которые работают по маршруту закрытого участка Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщил гендиректор "Мосгортранса" Евгений Михайлов в эфире телеканала "Москва 24".

"Бесплатные автобусы "М" начинают курсировать в 5.30 утра, сначала в рейс выходят 70 машин, но в течении дня их количество доходит до 120. Интервал движения колеблется от 30 секунд до 3 минут, чтобы люди, которые приходят на остановку, садились в первую уходящую маршрутку", - заявил Евгений Михайлов.