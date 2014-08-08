В субботу в столице пройдет парад автобусов

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Москва отметит 90-летие со дня открытия первого автобусного маршрута парадом ретротехники и экспозицией, посвященной истории автобусов, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов.

"90 лет назад, 8 августа 1924 года первый автобус отправился от Каланчевской площади до Александровского вокзала. Сегодня это маршрут Комсомольская площадь – Белорусский вокзал. Отмечать праздник собираемся вместе с жителями Москвы, потому что это знаменательный день для всех горожан. Завтра, 9 августа, мы проведем парад ретротехники, покажем всю историю Мосгортранса, все автобусы, начиная с довоенных и заканчивая последними современными, на которых либо ездят, либо еще предстоит ездить москвичам", - сообщил Михайлов.

В 10 часов колонна ретротехники стартует от Ленинградского шоссе, дом 1. Затем она поедет через центр город и в 11.00 остановится на проспекте Сахарова, где пройдет экспозиция. На выставке будут присутствовать сотрудники Мосгортранса, которые расскажут про автобус в целом, когда он курсировал, в каком количестве, а также сообщат интересные факты про каждую конкретную машину.

"У очень многих из этих машин хорошая и богатая история, достаточно большое кинематографическое прошлое. То есть, эти машины часто задействовали в различных съемках, и о них есть что рассказать", - подчеркнул глава Мосгортранса.

Михайлов отметил, что первые автобусы в 1924 году были английского производства марки "Лейланд", они курсировали в течение 5-7 лет.

"Потом появился ЗИС-8, который был основным довоенным автобусом Москвы. Завтра жителям города покажут один из двух оставшихся в стране таких автобусов", - добавил Михайлов.

Добавим, что в связи с проведением парада с 21.00 8 августа до 09.00 10 августа будет перекрыто движение по проспекту Академика Сахарова.