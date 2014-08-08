Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наземный транспорт

08 августа 2014, 14:15

В субботу в столице пройдет парад автобусов

Мосгортранс наземный транспорт автобусы экспозиции

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва отметит 90-летие со дня открытия первого автобусного маршрута парадом ретротехники и экспозицией, посвященной истории автобусов, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов.

"90 лет назад, 8 августа 1924 года первый автобус отправился от Каланчевской площади до Александровского вокзала. Сегодня это маршрут Комсомольская площадь – Белорусский вокзал. Отмечать праздник собираемся вместе с жителями Москвы, потому что это знаменательный день для всех горожан. Завтра, 9 августа, мы проведем парад ретротехники, покажем всю историю Мосгортранса, все автобусы, начиная с довоенных и заканчивая последними современными, на которых либо ездят, либо еще предстоит ездить москвичам", - сообщил Михайлов.

В 10 часов колонна ретротехники стартует от Ленинградского шоссе, дом 1. Затем она поедет через центр город и в 11.00 остановится на проспекте Сахарова, где пройдет экспозиция. На выставке будут присутствовать сотрудники Мосгортранса, которые расскажут про автобус в целом, когда он курсировал, в каком количестве, а также сообщат интересные факты про каждую конкретную машину.

Ссылки по теме

"У очень многих из этих машин хорошая и богатая история, достаточно большое кинематографическое прошлое. То есть, эти машины часто задействовали в различных съемках, и о них есть что рассказать", - подчеркнул глава Мосгортранса.

Михайлов отметил, что первые автобусы в 1924 году были английского производства марки "Лейланд", они курсировали в течение 5-7 лет.

"Потом появился ЗИС-8, который был основным довоенным автобусом Москвы. Завтра жителям города покажут один из двух оставшихся в стране таких автобусов", - добавил Михайлов.

Добавим, что в связи с проведением парада с 21.00 8 августа до 09.00 10 августа будет перекрыто движение по проспекту Академика Сахарова.

Фото: mosgortrans.ru

Сюжет: Как живет столица

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать