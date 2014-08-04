В столице пройдет юбилейный парад автобусов

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В субботу, 9 августа, состоится парад автобусов, посвященный 90-летию со дня открытия регулярного автобусного движения в Москве, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

В рамках мероприятия, которое пройдет на проспекте Академика Сахарова, москвичей познакомят с историей столичных автобусов, а также новейшими достижениями транспортной отрасли. Также на выставке будут представлены ретро-автобусы и спецтехника разных лет, в том числе единственный сохранившийся экземпляр самого массового довоенного автобуса ЗиС-8.

Помимо этого, гости парада смогут увидеть первый автобус большой вместимости - "Икарус-280", который начал эксплуатироваться в Москве в конце 70-х годов. Между тем, об истории и особенностях конструкции экспонатов гостям мероприятия расскажут сотрудники музея ГУП "Мосгортранс".

Также на выставке представят и новые образцы наземного общественного транспорта. В ходе парада москвичи и гости столицы смогут посетить салоны транспортных средств, получить юбилейные сувениры, а также сделать памятные фотографии с понравившейся техникой.