Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

04 августа 2014, 10:15

В столице пройдет юбилейный парад автобусов

Мосгортранс выставки общественный транспорт парады автобусы

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 9 августа, состоится парад автобусов, посвященный 90-летию со дня открытия регулярного автобусного движения в Москве, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

В рамках мероприятия, которое пройдет на проспекте Академика Сахарова, москвичей познакомят с историей столичных автобусов, а также новейшими достижениями транспортной отрасли. Также на выставке будут представлены ретро-автобусы и спецтехника разных лет, в том числе единственный сохранившийся экземпляр самого массового довоенного автобуса ЗиС-8.

Помимо этого, гости парада смогут увидеть первый автобус большой вместимости - "Икарус-280", который начал эксплуатироваться в Москве в конце 70-х годов. Между тем, об истории и особенностях конструкции экспонатов гостям мероприятия расскажут сотрудники музея ГУП "Мосгортранс".

Также на выставке представят и новые образцы наземного общественного транспорта. В ходе парада москвичи и гости столицы смогут посетить салоны транспортных средств, получить юбилейные сувениры, а также сделать памятные фотографии с понравившейся техникой.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать