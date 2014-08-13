Сайт vybory.mos.ru откроет свою горячую линию

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Власти Москвы объявили конкурс на организацию видеотрансляции с избирательных участков в ходе выборов в Мосгордуму. Для пользователей портала vybory.mos.ru, где можно будет наблюдать онлайн за выборами, также откроют горячую линию, рассказал Агентству "Москва" представитель столичного тендерного комитета.

"Конкурс на организацию трансляции видео с участков стартовал. Начальная цена контракта составляет 80 миллионов 503 тысячи рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 августа", - добавил собеседник агентства.

Напомним, что следить за ходом голосования можно будет на портале vybory.mos.ru. Для того, чтобы стать онлайн-наблюдателем, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте. Регистрация откроется в начале сентября.

Что изменится на выборах в Мосгордуму

По словам собеседника агентства, авторизоваться на сайте пользователи смогут и через учетную запись портала госуслуг. Он отметил, что одновременно смотреть трансляцию смогут не менее 1,5 миллиона человек.

"В случае сбоев во время трансляции предусмотрены штрафы. Если сайт или отдельные его функции будут недоступны в течение 15 минут, с победителя конкурса будет удерживаться определенный процент от цены контракта. Если общее время сбоев превысит 60 минут, услуги оплате не подлежат", - уточнил представитель тендерного комитета.

Напомним, что в Единый день голосования 14 сентября 2014 года пройдут выборы в Московскую городскую Думу. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

"Мосгорсправка": Как стать наблюдателем на выборах

Согласно принятому закону в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".