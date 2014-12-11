Как будет проходить капитальный ремонт в столице

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Мосгордума приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий сроки первых выплат граждан за капитальный ремонт. Согласно новым правилам взносы москвичи должны будут выплатить через шесть месяцев после утверждения программы. Минимальный тариф определит московское правительство. Депутаты рекомендовали установить 18 рублей за квадратный метр. Напомним, согласно федеральному законодательству, с 2015 года оплачивать капитальный ремонт в многоквартирных домах будут собственники жилья. О том, как будет проходить капремонт в столице - в материале M24.ru.

Сроки и тарифы

Законопроект, устанавливающий сроки первых выплат граждан за капитальный ремонт, столичный парламент принял в минувшую среду, 3 декабря. Отметим, что 25 декабря 2012 года были приняты изменения в Жилищный кодекс РФ. С этого момента капитальный ремонт многоквартирных домов оплачивают собственники квартир, а органы государственной власти субъектов РФ должны обеспечить организацию работ.

Во всех субъектах России, кроме Москвы и Крыма, собственники уже платят взносы в фонд капитального ремонта. Собственники жилья в большинстве регионов ежемесячно отчисляют средства в специальные фонды, которые должны стать гарантией того, что все дома в том или ином городе будут отремонтированы. В столице капитальный ремонт пока выполняется по программе софинансирования, когда жильцы должны внести не менее 5% стоимости работ, остальное оплачивает бюджет города. Но эти субсидии не могут обеспечить всего объема работ, да и в самом законодательстве России оплата капитального ремонта возложена на собственников жилья.

"Москва - единственный субъект, в котором не реализуются положения "Закона о капитальном ремонте". До сегодняшнего дня в Москве из бюджета выделялись средства на выборочный капитальный ремонт. У нас нет другого выбора, кроме как реализация федерального законодательства и создание региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов, которая будет финансироваться за счет взносов граждан", - сказал председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Он добавил, что срок в шесть месяцев является достаточным для выполнения всех предусмотренных жилищным законодательством процедур. По словам Орлова, необходимо принять программу капремонта домов до конца 2014 года. Таким образом, первые взносы москвичи начнут платить летом 2015 года - через 6 месяцев после вступления закона в силу.

Ранее рабочая группа МГД предлагала установить ежемесячный взнос по капремонту в Москве 18 рублей за 1 квадратный метр. Собственники квартир будут платить взносы, а за муниципальные квартиры будет платить город. При этом система накопления должна быть полностью прозрачной: у каждого дома должен быть "Личный кабинет" на сайте оператора системы.

Замглавы департамента капремонта Дмитрий Лившиц сообщил, что Москва должна будет утвердить и новое положение о торгах – специальный порядок выбора подрядчика для ремонта, в котором будет прописано, что должно быть в договоре. Заказчиком работ будет выступать региональный оператор или сами собственники жилья, – если средства будут аккумулироваться на спецсчете. Собственники могут нанять подрядчика или отдать ТСЖ полномочия по выбору. "Возможно, стоит создать постоянные конкурсные комиссии, которые будут контролировать проведение работ", – пояснил Лившиц.

В законе прописано, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме должна включать в себя:

плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

взнос на капитальный ремонт;

плату за коммунальные услуги."

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

По подсчетам экспертов, если тариф составит 18 рублей за квадратный метр, как предлагают депутаты, то жителям средней пятиэтажки придется копить на ремонт 10-15 лет. А после того, как в доме пройдет капитальный ремонт, горожане продолжат платить взносы, которые будут аккумулироваться на счету до следующего капремонта. Кроме того, согласно части 4 статьи 179 Жилищного кодекса РФ, "средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в одних многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счетах регионального оператора, могут быть использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта в других многоквартирных домах, собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на счетах этого же регионального оператора".

При этом малообеспеченные семьи в Москве получат субсидию на оплату взноса на капитальный ремонт. По словам главы комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степана Орлова, льготу также будут получать сироты, ветераны труда, труженики тыла, участники войны и люди, пережившие блокаду Ленинграда. От уплаты взносов за капитальный ремонт освобождаются жильцы домов, признанными аварийными и подлежащих сносу.

Помимо этого, в столичном парламенте поддержали идею муниципального контроля за капитальным ремонтом домов. "Мы рассчитываем на активное участие саморегулируемых организаций и всех форм жилищного самоуправления. Активную роль и в контроле, и в проведении разъяснительной работы должны сыграть муниципальные депутаты", - отметил Степан Орлов.

Муниципальные депутаты также считают, что программа капремонта для домов одного района должна публиковаться за 30 дней до начала работ, чтобы собственники могли обсуждать этот вопрос и вносить правки.

Глава департамента капремонта Артур Кескинов сообщил, что финансирование через регионального оператора должны получать сначала самые тяжелые дома. "Мы постараемся начать в них ремонт в первый год работы системы. Сама база мониторинга жилищной инспекции содержит информацию о состоянии домов и коммуникаций. Надо как можно скорее сделать ее публичной. С 2015 года надо начинать ремонтировать самые тяжелые дома", - отметил он.

Калькулятор и кредиты

Чтобы облегчить жизнь горожанам, московские власти могут создать специальный калькулятор, с помощью которого можно будет рассчитать, когда дом будет поставлен на капитальный ремонт. Для этого надо обнародовать базу мониторинга технического состояния жилья, которую ведет Мосжилинспекция. А замглавы департамента капремонта Дмитрий Лившиц заявил M24.ru, что москвичи смогут взять кредит на капремонт, накопив 30-40% его стоимости.

"Есть база мониторинга жилищной инспекции. Надо как можно скорее сделать ее публичной и создать что-то типа калькулятора расчета, чтобы жители могли понять, когда их дом встанет на ремонт", – сказал Кескинов.

Пока решение о необходимости капитального ремонта дома или признании его аварийным принимают городская и окружная межведомственные комиссии. Чтобы дом был отремонтирован ТСЖ или управляющая компания должны обратиться в комисссию. Перед этим жильцы должны решить какие конкретно работы они хотят провести и собрать сумму, чтобы оплатить не менее 5% стоимости ремонта.

Как добиться капремонта или признания дома непригодным для жизни

Добавим, что сейчас данные о капитальном ремонте вашего дома данные можно найти на портале открытых данных столицы. Там нужно кликнуть вкладку "Данные" и в открывшемся списке из наборов данных найти "Капитальный ремонт и ремонт фасадов жилых домов в 2014 году".

Помимо этого, министерство строительства РФ совместно с Фондом ЖКХ запускает портал по мониторингу домов, подлежащих капитальному ремонту, к которым в конце ноября подключится и Москва. Первыми в систему попадут дома, включенные в краткосрочную годовую или трехгодовую программу капитального ремонта.

При этом, как ранее сообщало M24.ru, банки уже начали разрабатывать кредитные продукты для жильцов многоквартирных домов, которые хотят пораньше сделать капитальный ремонт. Так, "Банк Москвы" готов выдавать до 5 млн рублей на три года, рассказали в пресс-службе кредитной организации. Власти ведут переговоры и с представителями других крупных банков, сообщил M24.ru председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству, глава рабочей группы по капремонту Степан Орлов.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

"Должна быть запущена система кредитования капитального ремонта многоквартирных домов. Мы уже встречались с представителями крупных банков, работающих в Москве. Дом может открыть индивидуальный спецсчет в банке и перечислять на него ежемесячные взносы за капремонт. Если жильцы не хотят ждать, пока накопятся средства, то могут взять кредит, начать ремонт и постепенно вернуть банку на счет деньги с процентом", - пояснил Орлов.

Тем временем банки уже начали разрабатывать кредиты для многоквартирных домов. "Мы заканчиваем доработку продукта "Кредит для ТСЖ/ЖСК". Срок кредита - до 3 лет, сумма - до 5 млн рублей", - рассказали M24.ru в пресс-службе Банка Москвы.

Для того, чтобы получить кредит, собственники помещений должны будут сначала открыть спецсчет в банке и в течение шести месяцев перечислять туда взносы на капитальный ремонт. Все это время банк будет "оценивать платежную дисциплину". Многоквартирный дом должен быть оборудован общедомовыми счетчиками и не иметь задолженностей до ЖКХ. Что касается процентных ставок, то они будут устанавливаться для каждого дома индивидуально.

"Величина процентной ставки зависит от общей ситуации на финансовом рынке, финансового состояния потенциального заемщика, платежной дисциплины собственников и других факторов", - пояснили в пресс-службе Банка Москвы.

Инновации в капитальном ремонте

Особый простор для "творчества" зодчих и рабочих в последние годы предоставляется при использовании теплосберегающих материалов и технологий.

В частности, для утепления московских домов используют не только изоляционные материалы, но и долговечную энергосберегающую краску, которая обладает шумоизоляционными и антикоррозийными способами. Впервые ее опробовали почти пять лет назад - покрасили одну из московских школ, что позволило сэкономить примерно 40 процентов тепла.

Инновации в капитальном ремонте

Применяется также углепластик, разработанный Всероссийским научно-исследовательским центром авиационных материалов. В свое время эти технологии использовались при создании советских космических кораблей. Строителям "Бурана" и других кораблей нужно было решить вопрос защиты космонавтов от низких температур, и с этой задачей справились при помощи полимерных материалов. В том числе, углепластика.

Капитальный ремонт предусматривает и установку окон нового поколения. Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей также помогают сберечь тепло, а особенно актуален этот вопрос для панельных домов, которых в Москве очень много. Фасады зданий утепляют плитами из минеральной ваты и керамогранита. Помимо своей основной задачи - энергосбережения, это позволяет решить и другие проблемы.

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В частности, с такими неприятными гостями в квартирах, как мухи и комары. В плитах нового образца насекомые "обустраиваться" не могут, что позволяет москвичам чувствовать себя комфортнее. Керамогранит, кроме того, позволяет не портить эстетический вид здания. Это особенно актуально для домов исторического центра Москвы. Чердаки же утепляют плитами из пенополистирола, на которые нанесен небольшой слой цемента.

В ходе капитального ремонта рабочим приходится не только утеплять фасады и красить дом, но и прокладывать новую систему отопления. В последние годы все трубы делаются из полипропилена. Этот материал позволяет увеличить срок службы труб до 50 лет. Исключением являются трубы горячего водоснабжения - срок их службы вдвое меньше - 25 лет. Крыши домов покрывают полимерной пленкой, которая гарантирует полную водонепроницаемость, а также дает гарантию жильцам квартир на последних этажах, что в их квартире не будет протечек из-за ливневых дождей. Кроме того, такая кровля гораздо лучше выдерживает минусовые температуры.

Помимо того, в доме "пережившем" капитальный ремонт, должны быть установлены пандусы для маломобильных граждан, новый лифт и подъемная платформа для инвалидов, а также энергосберегающие светильники, которые заменили привычные лампы накаливания. Кстати, в часть из таких светильников встроены специальные датчики движения, которые позволяют лампами светить ярче в тот момент, когда в подъезд кто-то входит.

Особое внимание стоит уделить лифтам, которые также меняют в рамках программы "Жилище". Лифты последнего поколения оснащены системами управления на микропроцессорах. С помощью специального прибора легко проследить все события, произошедшие с момента его включения в эксплуатацию. При этом проверку столичные лифты проходят раз в месяц. Прибор позволяет электромонтеру быстро проанализировать состояние всей системы, тем самым сэкономив массу времени.