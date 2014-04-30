Минздрав запустил сервис "Личный кабинет пациента" на сайте госуслуг

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На портале госуслуг 30 апреля запускается новый сервис "Личный электронный кабинет пациента", сообщает телеканал "Москва 24".

С помощью него можно получать информацию о медицинских услугах, поставленных диагнозах и результатах обследований. Также любой желающий сможет записаться на прием к врачу и вызвать "скорую помощь" в режиме онлайн.

Помимо этого, Минздрав планирует запустить сервис "личный кабинет врача". Данная услуга позволит медработникам получать доступ к необходимым нормативным базам и системам помощи в принятии решений.

Также врачи смогут удаленно выписывать рецепты, назначать обследования и вести документооборот.

Пока доступ к "личному кабинету" есть у 27 тысяч медицинских работников. Однако систему планируют внедрить во всех регионах до конца 2014 года.