Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля 2014, 16:25

Связь

Минздрав запустил сервис "Личный кабинет пациента" на сайте госуслуг

Фото: ИТАР-ТАСС

На портале госуслуг 30 апреля запускается новый сервис "Личный электронный кабинет пациента", сообщает телеканал "Москва 24".

С помощью него можно получать информацию о медицинских услугах, поставленных диагнозах и результатах обследований. Также любой желающий сможет записаться на прием к врачу и вызвать "скорую помощь" в режиме онлайн.

Помимо этого, Минздрав планирует запустить сервис "личный кабинет врача". Данная услуга позволит медработникам получать доступ к необходимым нормативным базам и системам помощи в принятии решений.

Ссылки по теме


Также врачи смогут удаленно выписывать рецепты, назначать обследования и вести документооборот.

Пока доступ к "личному кабинету" есть у 27 тысяч медицинских работников. Однако систему планируют внедрить во всех регионах до конца 2014 года.

Минздрав связь электронные госуслуги личный кабинет медицинские услуги

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика