Полис ОСАГО может подорожать на 50%

ОСАГО может подорожать на 50%

Министерство финансов предлагает повысить выплаты по ОСАГО. Пакет соответствующих поправок ведомство направило в Госдуму.

Чиновники предлагают увеличить лимит выплат за поврежденное в ДТП имущество до 400 тысяч рублей, а за причинение вреда жизни и здоровью – до 500 тысяч.

Если поправки будут приняты, стоимость полисов ОСАГО может возрасти на 50%. Минфин хочет увеличивать лимиты постепенно: сперва – за поврежденное имущество, а через год - за вред жизни и здоровью участников аварии, сообщает газета "Ведомости".

Напомним, обязательное страхование общегражданской ответственности было введено в России почти 10 лет назад – 1 июля 2003 года.