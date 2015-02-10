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10 февраля, 20:08

Правительство не обсуждает продление заморозки пенсионных накоплений - Минфин

Минфин пенсии пенсионные накопления

Фото: ТАСС/Алексей Устимов

Правительство не обсуждает продление заморозки пенсионных накоплений на 2016 год, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что ведомство не исключает заморозку накопительной части пенсий в 2016 году в случае сложной экономической ситуации, "потому что это дополнительно 350 миллиардов рублей, которые в этом году не требуется куда-то отдать".

"Эту тему мы в правительстве не рассматривали. Понятно, что Минтруд беспокоится за сбалансированность Пенсионного фонда, а экономблок правительства беспокоится о наличии ресурсов, которые могли бы использоваться для поддержки экономики", - передает слова Силуанова ТАСС.

Глава Минфина добавил, что пенсионные накопления как раз являются одним из таких ресурсов.

Что касается другого предложения Топилина - ограничить пенсии граждан с высоким заработком, - Силуанов сказал, что "в этом есть рациональное зерно". "Есть предложения интерпретировать нашу идею о том, чтобы базовую часть пенсий не платить работающим пенсионерам, чей годовой доход более 1 млн рублей. Это небольшая доля", - сказал министр.

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Накануне глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев поддерживает идею об увеличении пенсионного возраста и считает возможным ее реализовать поэтапно за 10-15 лет.

При этом он добавил, что Минэкономразвития против продления "заморозки" накопительной части пенсии еще на один год. "Я крайне отрицательно отношусь к любым идеям по замораживанию накопительной части пенсий - и тем, которые уже были реализованы, и тем, которые обсуждаются", - сказал Улюкаев.

"Накопительный элемент пенсионной системы - это важный ресурс длинных денег, это важный источник инвестиций. Как гражданин, как эксперт я понимаю точку зрения о том, что может лучше было бы выбрать чисто добровольную систему. Только это вопрос надо было решать 15 лет назад. После того, как мы выбрали, что у нас есть накопительный элемент, дальше к этому возвращаться нельзя", - заключил он.

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