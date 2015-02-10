Правительство не обсуждает продление заморозки пенсионных накоплений - Минфин

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Правительство не обсуждает продление заморозки пенсионных накоплений на 2016 год, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что ведомство не исключает заморозку накопительной части пенсий в 2016 году в случае сложной экономической ситуации, "потому что это дополнительно 350 миллиардов рублей, которые в этом году не требуется куда-то отдать".

"Эту тему мы в правительстве не рассматривали. Понятно, что Минтруд беспокоится за сбалансированность Пенсионного фонда, а экономблок правительства беспокоится о наличии ресурсов, которые могли бы использоваться для поддержки экономики", - передает слова Силуанова ТАСС.

Глава Минфина добавил, что пенсионные накопления как раз являются одним из таких ресурсов.

Что касается другого предложения Топилина - ограничить пенсии граждан с высоким заработком, - Силуанов сказал, что "в этом есть рациональное зерно". "Есть предложения интерпретировать нашу идею о том, чтобы базовую часть пенсий не платить работающим пенсионерам, чей годовой доход более 1 млн рублей. Это небольшая доля", - сказал министр.

Накануне глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев поддерживает идею об увеличении пенсионного возраста и считает возможным ее реализовать поэтапно за 10-15 лет.

При этом он добавил, что Минэкономразвития против продления "заморозки" накопительной части пенсии еще на один год. "Я крайне отрицательно отношусь к любым идеям по замораживанию накопительной части пенсий - и тем, которые уже были реализованы, и тем, которые обсуждаются", - сказал Улюкаев.

"Накопительный элемент пенсионной системы - это важный ресурс длинных денег, это важный источник инвестиций. Как гражданин, как эксперт я понимаю точку зрения о том, что может лучше было бы выбрать чисто добровольную систему. Только это вопрос надо было решать 15 лет назад. После того, как мы выбрали, что у нас есть накопительный элемент, дальше к этому возвращаться нельзя", - заключил он.