Сбой в графике движения электричек произошел на Ярославском направлении МЖД

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Пригородные поезда на Ярославском направлении Московской железной дороги следуют с увеличенными интервалами из-за технических неполадок. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Как уточнили в пресс-службе, 2 июля в 15:30 на перегоне Сергиев Посад – Хотьково в ходе проведения земельных работ был поврежден электрический кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки. Именно он отвечает за движение поездов в автоматическом режиме.

Починкой кабеля занимаются аварийно-восстановительные бригады. Из-за восстановительных работ железнодорожниками пришлось внести изменения в расписание электричек на этом перегоне.

В частности, в целях безопасности на данном участке поезда движутся со сниженной скоростью. Это привело к тому, что ряд пригородных поездов в Москву и в противоположном направлении следуют с увеличенными интервалами.