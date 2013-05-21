Форма поиска по сайту

21 мая 2013, 13:33

Город

Строителей незаконных съездов с МКАД привлекут к финансированию города

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти могут закрыть часть незаконно возведенных съездов с МКАД. Строителей другой части съездов будут привлекать к финансированию дорожных фондов столицы. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, сейчас рабочая группа по оценке градостроительной деятельности у Московской кольцевой автодороги анализирует построенные ранее съезды и выезды МКАД и проектирует план реконструкции кольцевой автодороги, на которой появятся новые развязки и дублеры как с внешней, так и с внутренней стороны.

По итогам анализа часть нелегитимных съездов будет закрыта, а часть – вписана в проектную документацию. При этом строителям предложат инвестировать средства в дорожный фонд города. Конкретные предложения по каждому выезду должны озвучить через два месяца.

