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Проекты

10 июля 2014, 12:53

Новая развязка на МКАД разгрузит Каширское шоссе на 20-30 процентов

МКАД Каширское шоссе развязки проекты стройкомплекс Москвы строительство и реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

На транспортной развязке на пересечении МКАД и Каширского шоссе продолжается возведение четырех эстакад и тоннеля. Новый дорожный объект позволит значительно разгрузить Каширское шоссе и увеличить его пропускную способность, а также в целом улучшить транспортную ситуацию на юге столицы, сообщает департамент строительства Москвы.

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Завершить работы планируется во втором квартале 2015 года.

В настоящее время ведутся буровые работы, которые позволят установить сваи ограждающих конструкции транспортного тоннеля. Также началось сооружение фундаментов опор пешеходного моста. На эстакадах устанавливаются сваи и фундаменты для опор.

В плане реконструкции также - работы по перекладыванию инженерных коммуникаций, обновление сетей связи и уличного освещения, прокладка дождевой канализации.

Напомним, что реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД и Каширского шоссе началась в апреле. Проект развязки включает в себя сооружение четырех эстакад. Две левоповоротные эстакады длиной 612 и 665 метров будут обеспечивать съезд с Каширского шоссе из области на внутреннюю сторону МКАД и из центра на внешнюю сторону МКАД.

Развязку на пересечении МКАД с Каширкой реконструируют в 2015 г.

Третья эстакада длиной 164,8 метра возводится для правоповоротного съезда с МКАД на Каширское шоссе в сторону области. Еще одна, длиной 368,9 метра, - для разворота транспорта, движущегося со стороны Варшавского шоссе.

Также будут построены тоннель по боковому проезду МКАД со стороны города и надземный пешеходный переход через кольцевую автодорогу на участке по направлению к Варшавке. Строители оборудуют тоннель по боковому проезду МКАД со стороны города и надземный пешеходный переход через МКАД на участке по направлению к Варшавскому шоссе. Вдоль МКАД, кроме того, появятся боковые проезды протяженностью 1,28 километра.

После открытия развязки пропускная способность Каширского шоссе вырастет, согласно ожиданиям властей, на 20-30 процентов.

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Сюжеты: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы , Реконструкция МКАД

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