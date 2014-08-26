Возгорание в подвале дома в Щелковском районе тушили 24 пожарных

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В подвале дома в Щелковском районе Московской области произошло возгорание. Огонь тушили 24 пожарных, сообщает пресс-служба подмосковного МЧС.
Как уточняется, информация о пожаре в подвале дома №2 на улице Октябрьская в городе Лосино-Петровский поступила в ведомство в 00:27. Прибывшие спасатели спустя три часа, в 3:04, смогли ликвидировать возгорание.
Отмечается, что пострадавших в этом происшествии нет.
Также сообщается, что для тушения были задействованы 6 единиц техники.
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