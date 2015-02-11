14 февраля в парке Горького пройдет флешмоб МЧС

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

14 февраля в парке Горького состоится спортивный флешмоб на коньках, в котором примут участие сотрудники МЧС. Мероприятие приурочено к 25-летию ведомства, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Ежегодное массовое катание в парке Горького спасатели проведут уже в третий раз. В этом году флешмоб пройдет под девизом "МЧС России - за безопасность людей!" По традиции сотрудники МЧС будут кататься на коньках в боевой форменной одежде.

Планируется, что мероприятие посетит министр МЧС России Владимир Пучков.

Участники флешмоба обсуждают вопросы организации в специально созданной группе во "ВКонтакте". Сейчас в группе зарегистрировано 186 участников.

Программа мероприятия пока не оглашается. Как сообщили в МЧС, парк может предоставить спасателям отдельную площадку для конькобежных соревнований.

В пресс-службе отметили, что в этом году флешмоб официально проводится при поддержке МЧС России.