Мировой тур по сноуборду пройдет в Крылатском

"Афиша": в Крылатском пройдет мировой тур по сноуборду

10 января в Крылатском пройдет мировой тур по сноуборду Grand Prix de Russie, сообщает телеканал "Москва 24". Специально для шоу был построен трамплин высотой 50 метров, а длиной - 200 метров.

В соревнованиях в Крылатском примут участие 20 сильнейших райдеров России, США и Европы. Grand Prix de Russie объединяет дисциплины, которым нет равных по зрелищности. Например, на соревнованиях по Big Air сноубордист прыгает с большого трамплина, выполняя в полете трюки. Длина полета - 25 метров.

Шоу завершится выступлением группы "Каста".

Выступление сноубордистов состоится на Гребном канале. Начало в 18.00. Стоимость билетов - от 300 рублей.