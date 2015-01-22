ЦБ и правительство подготовят план по поддержке валютных ипотечников

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Центробанк и правительство России до 1 марта 2015 года подготовят план по поддержке граждан, взявших валютную ипотеку. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте комитета Госдумы по финансовому рынку.

Ранее комитет поручил Центробанку представить информацию об объеме ипотечных кредитов, выданных населению.

По данным Банка России, на 1 ноября 2014 года объем задолженности по валютным ипотечным кредитам составлял 117 миллиарда рублей. Просроченная задолженность составляла 17 миллиардов рублей, а ее доля, в отличие от рублевых кредитов, выросла с 12,7 до 14,2 процентов с начала 2014 года. За 10 месяцев прошлого года в России был выдан 661 ипотечный кредит в иностранной валюте на общую сумму 7 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Центробанк разрабатывает рекомендации для банков по конвертации валютных ипотечных кредитов в рублевые.

Согласно рабочему варианту законопроекта о проблеме валютных заемщиков, который разрабатывается в Госдуме, банки при обращении заемщика будут обязаны в течение 30 дней перевести валютный кредит в рубли по курсу на день заключения договора. Ставка в этом случае составит 12,2 процентов годовых. Это средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам за 2014 год. При этом кредитным организациям нельзя будет взыскивать за это никакие комиссии.

Один из авторов инициативы депутат Государственной Думы Андрей Крутов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что заемщики уже переплатили банкам по своим валютным ипотечным кредитам.

"Мы провели очень подробные расчеты, которые показывают, что за эти годы основная масса валютных ипотечных кредитов была выдана в 2007-2008 годах. Люди уже переплатили в рублях порядка 25-30 процентов, несмотря на кажущийся небольшой курс доллара на момент получения, - пояснил он. - Что касается ставки, есть средняя рыночная ставка по прошлому году, и рублевые и валютные ипотечники должны быть в одинаковых позициях".

По словам депутата, согласно законопроекту, потери, скорее всего, придется компенсировать государству. "Мы оцениваем такую компенсацию на уровне 20 миллиардов рублей, я думаю, это вполне посильная для бюджета сумма", - добавил он.

По мнению экономического обозревателя телеканала "Москва 24" Дениса Елаховского, то, что заемщики уже переплатили банкам, не решает проблему.

"Допустим, банк дал кому-то ипотечный кредит в долларах. Условно, 100 тысяч долларов. Например, 50 тысяч заемщик вернул, а еще 50 тысяч должен. Сейчас из-за этой ситуации с курсами валют остаток задолженности превышает ту сумму, которую он взял изначально. Но банк под эти доллары, которые отдал, уже взял у кого-то валютные депозиты и должен платить им проценты", - сказал он.

Эксперт напомнил, что резкие скачки курсов валют не являются форс-мажорными обстоятельствами, и порекомендовал брать кредиты только в той валюте, в которой заемщик получает основной доход.

С подобным кризисом отечественная банковская система сталкивалась в 2009 году. Тогда по инициативе правительства было создано Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов. Оно занималось реструктуризацией долгов и даже выкупом объектов залога. Тогда 8,5 тысяч заемщиков получили от Агентства финансовую помощь и более 80 процентов из них позже восстановили свою платежеспособность.

Участники рынка полагают, что в нынешних условиях подобная помощь государства также необходима.

Напомним, 13 декабря к скверу у Центрального банка вышли с плакатами заемщики валютной ипотеки. Из-за сложившейся экономической ситуации их выплаты по кредиту увеличились в два-три раза, а долги банкам на сегодняшний день на 30-40 процентов превышают стоимость квартир, приобретенных в иностранной валюте.

Трудности у заемщиков возникли из-за падения курса рубля. Большинство из них брали кредит в то время, когда доллар стоил 22-23 рубля. Некоторые заемщики брали ипотеку не в долларах, а в евро. Кроме того, в некоторых банках существовала возможность взять ипотеку в швейцарских франках или японских иенах.