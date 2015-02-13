Сергей Собянин назвал приоритеты в развитии московского здравоохранения

Улучшение качества работы столичных поликлиник продолжится - Собянин

Улучшение работы поликлиник станет главным приоритетом московского здравоохранения, заявил Сергей Собянин. По его словам, сейчас главные задачи – увеличить количество врачей, к которым можно записаться через систему ЕМИАС, и сократить очереди к специалистам.

Как сообщил мэр, в большинстве медучреждений записаться к терапевту можно за несколько дней до приема. "Сейчас в большинстве поликлиник запись к терапевту возможна за 1-2 дня, к врачам-специалистам - в пределах 3 дней", - добавил Собянин.

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) будет развиваться за счет новых сервисов, которые позволят экономить время пациентов и врачей, отметил мэр. В их числе "Электронный рецепт", "Электронный листок нетрудоспособности", "Электронная медицинская карта" и другие. ЕМИАС объединяет порядка 650 московских медицинских учреждений, в том числе 400 поликлиник.

Записаться к врачу через ЕМИАС можно пятью способами:

через интернет на сайте ЕМИАС;

с помощью мобильного приложения;

в регистратуре поликлиники;

через общегородскую службу записи по телефону: (495) 539-30-00;

с помощью инфомата в поликлинике.

Как будет работать мобильное приложение для записи к врачу

Мэр Москвы также подчеркнул, что особое внимание будете также уделено улучшению качества обслуживания и повышению квалификации врачей. "Еще одна немаловажная задача – это оптимальное обслуживание пациентов с хроническими заболеваниями. Не секрет, что до 50 процентов времени врачей приходится на выписку элементарных рецептов. И это, конечно, направление, которое требует усиленного определенного внимания", – добавил Собянин.

По словам мэра, столичные власти продолжат контролировать работу электронной очереди и наказывать любые попытки приукрасить ситуацию. "Повышение доступности медицинской помощи, уменьшение сроков ожидания приема врача, ликвидация очередей в поликлиниках являются важнейшими задачами нашей программы развития здравоохранения. Конечно, на этом пути встречаются трудности. Мы в последнее время освободили несколько руководителей поликлиник не только за проблемы, связанные с качеством обслуживания и большими очередями, но и за различного рода ухищрения, приписки, искажение информации", – пояснил Сергей Собянин.

Напомним, в ближайшее время работе с ЕМИАС начнут обучать студентов 24-х столичных медицинских колледжей и училищ. Будущие медики научатся вести расписание, заполнять талоны амбулаторного приема, назначать повторные визиты, оформлять направления к другим специалистам, а также выписывать электронные рецепты.

Этот предмет вошел в перечень обязательных для учащихся четвертых курсов. Планируется, что в этом году обучение пройдут более 2,5 тысяч студентов.

Также в этом году у Центра мониторинга ЕМИАС, с помощью которого столичные власти следят за работой системы, появятся новые возможности. В частности, чиновники смогут отслеживать динамику льготного обеспечения лекарствами и оценивать доступность высокотехнологичной медпомощи в поликлиниках и больницах.