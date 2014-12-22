Фото: ТАСС/Станислав Белоусов

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал не допускать роста цен на отечественные лекарства в стране, а также их дефицита, пишет МИА "Россия сегодня".

"К сожалению, есть рост цен на отечественные препараты, чего в принципе вообще-то быть не должно, во всяком случае, в краткосрочной перспективе. Доступность лекарств - это важнейший и чувствительнейший вопрос для огромной категории наших людей. Заниматься им нужно предметно, адресно, чтобы не допустить резкого роста цен на препараты или дефицита медицинских препаратов в аптеках", - заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что кабмин расширил список жизненно важных лекарств, на которые будут установлены фиксированные цены. Так, в него включат тридцать новых позиций.

Цены на эти лекарства будет контролировать государство, что особенно важно в условиях ситуации на рынке. Соответствующие поправки планируется внести в законопроект "Об обращении лекарственных средств". Голодец также заявляла, что правительство рассматривает целый комплекс мер, чтобы не допустить роста цен на медикаменты.

В новый перечень вошли несколько инсулинов и сахароснижающих для диабетиков, лекарства от тяжелых заболеваний почек и дыхательной системы, а также костной ткани. Кроме того, в перечень впервые включен ряд дорогостоящих препаратов для лечения орфанных и жизнеугрожающих заболеваний. В этом году список в первый раз составляли из медикаментов с доказанной клинической эффективностью.

В последний раз перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов пополнялся в декабре 2011 года. Туда входит более 15 тысяч лекарств. Посмотреть его можно на официальном сайте министерства здравоохранения РФ. Новый список будет опубликован в 2015 году.

Добавим, что по словам министра экономического развития Алексея Улюкаева, лекарства подорожали на 11,6% в годовом выражении. В то же время он отметил, что на лекарства из жизненно важного перечня рост цен был очень незначительным, "близким к нулю".