Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

19 ноября 2013, 14:40

Московское "Динамо" обыграло "Амур" в Хабаровске

Динамо КХЛ Амур

Фото: ИТАР-ТАСС

Хоккеисты московского "Динамо" в рамках чемпионата КХЛ обыграли в гостях хабаровский "Амур" со счетом 4:1.

Открыть счет "бело-голубым" удалось в начале игры - удаление хабаровчан реализовал на 7-й минуте Максим Карпов.

Он же забил и следующую шайбу в матче, которую зрителям пришлось ждать полтора периода. Однако через две минуты хозяева площадки смогли отыграть одну шайбу благодаря голу Дмитрия Тарасова.

В середине третьего периода динамовец Карпов сделал хет-трик, снова увеличив преимущество "бело-голубых" до двух голов. А за три минуты до финальной сирены точку в матче поставил Алексей Цветков - 4:1. В пресс-службе московского клуба отметили, что эта шайба стала 100-й, заброшенной московским "Динамо" в ворота хабаровского "Амура" в чемпионатах страны.

Сегодняшний хет-трик стал для Максима Карпова вторым в сезоне. Последний раз в составе "Динамо" такого добивались Сергей Светлов в 1986 году и Михаил Анферов в 1981 году. И все три хет-трика случились в один день - 19 ноября.

После этой победы столичное "Динамо" продолжает занимать 2-е место в конференции "Запад".

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2013/2014

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать