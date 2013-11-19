Московское "Динамо" обыграло "Амур" в Хабаровске

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Хоккеисты московского "Динамо" в рамках чемпионата КХЛ обыграли в гостях хабаровский "Амур" со счетом 4:1.

Открыть счет "бело-голубым" удалось в начале игры - удаление хабаровчан реализовал на 7-й минуте Максим Карпов.

Он же забил и следующую шайбу в матче, которую зрителям пришлось ждать полтора периода. Однако через две минуты хозяева площадки смогли отыграть одну шайбу благодаря голу Дмитрия Тарасова.

В середине третьего периода динамовец Карпов сделал хет-трик, снова увеличив преимущество "бело-голубых" до двух голов. А за три минуты до финальной сирены точку в матче поставил Алексей Цветков - 4:1. В пресс-службе московского клуба отметили, что эта шайба стала 100-й, заброшенной московским "Динамо" в ворота хабаровского "Амура" в чемпионатах страны.

Сегодняшний хет-трик стал для Максима Карпова вторым в сезоне. Последний раз в составе "Динамо" такого добивались Сергей Светлов в 1986 году и Михаил Анферов в 1981 году. И все три хет-трика случились в один день - 19 ноября.

После этой победы столичное "Динамо" продолжает занимать 2-е место в конференции "Запад".