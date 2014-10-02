"Динамо" уступило ярославскому "Локомотиву" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Столичное "Динамо" потерпело поражение от ярославского "Локомотива" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2, причем четыре шайбы были заброшены за четыре стартовые минуты второго периода.

Счет был открыт на 12-й минуте поединка. Эмиль Галимов подставил клюшку под бросок от "синей линии", и Александр Еременко не сумел среагировать на изменение траектории шайбы.

В самом начале второго периода команды выдали голевую феерию. Сначала отличился Юнас Холес, затем Николай Жердев сократил разницу в счете, реализовав буллит.

Однако хозяева тут же ответили голами Егора Аверина и Сергея Конькова - 4:1 в пользу "Локомотива".

На 47-й минуте динамовцам удалось отыграть одну шайбу усилиями Константина Горовикова, но на большее у подопечных Харийса Витолиньша не хватило ни времени, ни сил.

Таким образом, "бело-голубые" остаются на четвертом месте в Западной конференции с 25 очками после 12 матчей.