На юго-западе столицы в аварии пострадали два человека

На юго-западе Москвы столкнулись три машины

Два человека пострадали в результате крупного ДТП на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Поздно ночью, на улице Обручева произошло ДТП с участием трёх автомобилей. По одной из версий, водитель автомобиля "Фольксваген" превысил скорость, автомобиль потерял сцепление с дорогой, после чего его отбросило на мачту городского освещения. В результате сильного удара, автомобиль отлетел обратно на проезжую часть, где столкнулся с автомобилями "Хонда" и "Мини-купер".

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили два человека, одного из них зажало в салоне искореженного автомобиля.

На место прибыло несколько бригад скорой помощи, спасатели и пожарный расчёт. Спасателям потребовалось некоторое время, что бы извлечь водителя из автомобиля. После осмотра, пострадавших госпитализировали в больницы города.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.