В результате ДТП на юге столицы пострадали четыре человека

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В результате ДТП на юге Москвы пострадали четыре человека, сообщает Агентство "Москва".

На улице Борисовские Пруды произошло ДТП с участием автомобиля Honda Accord, который совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль.

В результате столкновения пострадали четыре пассажира автомобиля Honda. На место аварии прибыла карета скорой помощи, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Подробности аварии в настоящее время устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.