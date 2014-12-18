Фигуристка Аделина Сотникова не будет выступать на чемпионате России

Аделина Сотникова. Фото: ТАСС

Олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова не будет принимать участия в чемпионате России. Причиной отказа является травма ноги, сообщает "Р-Спорт".

Спортсменка получила растяжение связок ноги в ноябре этого года на тренировке. В результате Сотникова пропустила несколько этапов Гран-при по фигурному катанию.

В начале декабря фигуристке сняли гипс. Она приступила к тренировках, но не успела набрать необходимую форму к чемпионату страны.

Спортсменка блеснула на Олимпиаде в Сочи, добившись уникального достижения: она первая россиянка, выигравшая золото Олимпийских игр в одиночном катании. Этого не удавалось добиться даже советским фигуристкам.

Кроме того, Сотникова четыре раза выиграла чемпионат России по фигурному катанию. В этом году первенство пройдет в Сочи с 25 по 28 декабря.