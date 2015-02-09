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МО

9 февраля, 15:45

Конный завод стал источником неприятного запаха в Одинцовском районе

ЧП Подмосковье инциденты мо неприятный запах конезаводы

Фото: ТАСС/Игорь Зарембо

Жители подмосковного поселка Аксиньино Одинцовского района жалуются на неприятный запах. Причиной его появления стал разлив неизвестной жидкости на Московском конном заводе №1, сообщает областное управление МЧС России.

На месте слива жидкости провели замеры воздуха. Выяснилось, что там в полтора раза превышена предельно допустимая концентрация диоксида азота и в два раза - хлора.

Угрозы для здоровья людей в результате разлива неизвестной жидкости нет. По данным спасателей, в 50-100 метрах от места слива содержание хлора и диоксида азота в воздухе находится в норме.

По данным дежурной службы Территориального центра медицины катастрофы, жители Одинцовского района с жалобами на плохое самочувствие из-за неприятного запаха не обращались.

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Напомним, 1 февраля в диспетчерское управление "Мосводоканала" сообщили о многочисленных жалобах граждан, проживающих в районе Ленинского проспекта, улицы Островитянова, улицы Новаторов и улицы Академика Волгина. На место выехали руководители компании, специалисты и аварийные бригады, которые выяснили, что там ощущается характерный запах органических растворителей.

На Курьяновских очистных сооружениях неприятные запахи ощутили еще в 14.30, в связи с чем были срочно отобраны пробы поступающей сточной жидкости. "Ее анализ показал превышение показателей по нефтепродуктам в 2 – 2,5 раза (при норме не более 5 мг/л). Неприятные запахи на сооружениях прекратились лишь в 18.30", – рассказали в "Мосводоканале".

А вечером 1 февраля москвичи начали жаловаться на сильный запах бензина и газа, который чувствовался в некоторых районах города. Больше всего жалоб поступило от жителей Юго-Западного округа. В настоящее время устанавливается причина возникновения неприятного запаха.

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