Москвичи все чаще начали заводить мини-пигов

В Москве растет популярность необычных домашних питомцев – мини-пигов. Их выбирают как альтернативу собакам, особенно аллергики. Владельцы говорят: они умны, чистоплотны и быстро становятся любимцами всей округи. Некоторые поросята уже стали звездами соцсетей, как, например, Тимати с Никитинского бульвара.

Однако эксперты напоминают: содержание мини-пига – это не просто модный каприз. Для комфортной жизни им нужно тепло, прогулки, регулярные купания и обрезка копыт. Кроме того, такие животные могут быть переносчиками болезней. В зоопарке призывают не держать свиней в квартире – ради их же блага.

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