Новости мира: в Италии заявили о дефиците вакцины от коронавируса

Власти Италии объявили о перебоях с поставками вакцины от коронавируса. Препарата не хватает для всех желающих привиться. В правительстве рассказали, что планируют вместе с руководителями ЕС надавить на владельцев фармацевтических компаний, чтобы они увеличили объемы производства. Пока же в Риме отказываются смягчать антиковидные ограничения. По словам медиков, количество госпитализированных людей по прежнему превышает критический порог.

В Барселоне и окрестных городах продолжаются стычки между полицией и сторонниками рэпера Пабло Аселя. Демонстранты возводят баррикады, жгут мусорные контейнеры и закидывают полицейских камнями и бутылками. Те отвечают дубинками, слезоточивым газом и резиновыми пулями. Беспорядки начались 9 дней назад после того, как стало известно о том, что музыканта приговорили к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление королевской семьи. Все дело было в песне под названием "Смерть бурбонам", в которой рэпер называет правящую династию "чертовой диктатурой".

Джо Байден продолжает отменять указы своего предшественника Дональда Трампа. На сей раз перестал действовать документ об ограничении на въезд в США "иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда". По словам Байдена, этот запрет не защищает интересы страны, а напротив, вредит отраслям промышленности, которые используют талантливые кадры со всего мира.

Франция ужесточает антиковидные меры. Ситуация с пандемией в этой стране ухудшается, и в некоторых регионах готовятся ввести местные локдауны. Несколько дней назад такой локальный карантин уже был объявлен на лазурном берегу. А вот в Дании, напротив, решим изоляции постепенно ослабляют. Уже с 1 марта там заработают некоторые магазины и часть школ, также будут разрешены культурные мероприятия и занятия спортом. В Испании правительство готовит новый пакет помощи малым и средним предприятиям, которые больше других пострадали от коронавируса. В первую очередь удержаться на плаву помогут отельерам, туроператорам, а также владельцам кафе и ресторанов.



А в Австрии для тех, кто все же смог получить вакцину, предложили ввести так называемые зеленые паспорта. В вене считают, что введение такого документа на территории ЕС поможет Европе быстрее вернуться к нормальной жизни. По словам Канцлера Австрии Себастьяна Курца, зеленый паспорт может быть в том числе и цифровым и храниться в памяти мобильного телефона.

Любителям футбола могут разрешить путешествовать по Европе, чтобы попасть на игры чемпионата старого света. Они пройдут этим летом в 12 странах. Три матча группового этапа и одна четвертьфинальная игра должны состояться в Санкт-Петербурге. Чемпионат уже один раз откладывали на год. Теперь в УЕФА надеются, что матчи все-таки удастся провести. Окончательное решение будет принято после консультаций со странами-организаторами.