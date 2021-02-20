Вакцину "КовиВак" будут вводить с интервалом две недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Интервал между введением первой и второй доз вакцины против коронавирусной инфекции "КовиВак" составляет две недели. Об этом следует из инструкции к препарату, размещенной на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Препарат был разработан центром имени М. П. Чумакова. "Вакцину вводят в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча) двукратно с интервалом в две недели в дозе 0,5 миллилитра", – указано в сообщении.

Побочные реакции от вакцинации препаратом от COVID-19 "КовиВак" могут появиться в течение 1–3 суток. Продолжительность реакций не превышает трех дней, уточняется в инструкции.

В ходе клинических исследований препарата наиболее частыми были местные реакции (боль и уплотнение в месте введения у 15 и 1% от числа вакцинаций соответственно).

20 февраля была зарегистрирована третья российская вакцина от COVID-19 "КовиВак". Линия по производству нового препарата будет запущена в ближайшее время, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

