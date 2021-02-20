Вакцину "КовиВак" будут вводить с интервалом две недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Интервал между введением первой и второй доз вакцины против коронавирусной инфекции "КовиВак" составляет две недели. Об этом следует из инструкции к препарату, размещенной на сайте государственного реестра лекарственных средств.
Препарат был разработан центром имени М. П. Чумакова. "Вакцину вводят в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча) двукратно с интервалом в две недели в дозе 0,5 миллилитра", – указано в сообщении.
Побочные реакции от вакцинации препаратом от COVID-19 "КовиВак" могут появиться в течение 1–3 суток. Продолжительность реакций не превышает трех дней, уточняется в инструкции.
В ходе клинических исследований препарата наиболее частыми были местные реакции (боль и уплотнение в месте введения у 15 и 1% от числа вакцинаций соответственно).
20 февраля была зарегистрирована третья российская вакцина от COVID-19 "КовиВак". Линия по производству нового препарата будет запущена в ближайшее время, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Зарегистрирована третья российская вакцина от COVID-19 "КовиВак"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: