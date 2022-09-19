Европейские фермеры потребовали остановить поставки украинских продуктов

Фермеры в Европе заявили о недобросовестной конкуренции. В Польше, Румынии, Болгарии и Франции требуют остановить поставки украинских продуктов.

Дело в том, что Евросоюз снизил тарифы для некоторых товаров с Украины, в частности для мяса птицы и зерна. И теперь европейские фермеры вынуждены корректировать цены и работать себе в убыток.

Ранее украинские продукты шли в основном на рынок развивающихся стран, а на цены в Европе не влияли. Теперь же их стоимость приходится учитывать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.