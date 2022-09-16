В Румынии перевернулся состав с украинским зерном. С рельсов сошли несколько вагонов, в результате чего тонны продовольствия рассыпались.

Местные власти заявили о том, что состав могли пустить под откос фермеры, которые недовольны поставками крупных партий зерна с территории Украины. Выяснилось, что из-за этого падают закупочные цены, местные сельхозпроизводители не могут продать свой товар. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.