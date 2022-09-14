Фермеры Болгарии устроили акцию протеста из-за украинского зерна. Они заблокировали тракторами дороги сразу в нескольких городах.

После того, как было достигнуто соглашение по вывозу зерна из Украины, оно хлынуло в Европу. В итоге закупочные цены упали до критических для местных фермеров отметок. Их продукция, по словам самих же производителей, теперь никому не нужна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

