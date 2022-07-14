Новости последнего часа: Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян. Документ размещен на портале правовой информации.

Москва получит более 25,5 миллиарда рублей на закупку поездов для центральных диаметров. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Более 30 тысяч детей из ЛНР и ДНР обратились в России за медицинской помощью. Об этом заявил Минздрав.