09 декабря, 18:15Общество
Путин заявил об отсутствии факторов для новой мобилизации
В России нет никаких факторов для возобновления частичной мобилизации. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию на саммит Евразийского экономического союза. По данным президента России, часть мобилизованных занимаются дополнительной подготовкой, поэтому не находятся в зоне проведения СВО.
Также президент РФ прокомментировал введенный потолок цен на нефть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.