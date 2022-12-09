Путин заявил об отсутствии факторов для новой мобилизации

В России нет никаких факторов для возобновления частичной мобилизации. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию на саммит Евразийского экономического союза. По данным президента России, часть мобилизованных занимаются дополнительной подготовкой, поэтому не находятся в зоне проведения СВО.

Также президент РФ прокомментировал введенный потолок цен на нефть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.