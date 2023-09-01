01 сентября, 15:30Общество
Путин рассказал об уровне доступности дошкольного образования в стране
Владимир Путин поздравил школьников и учителей с Днем знаний. Президент принял участие в открытии новых школ в России.
По словам российского лидера, доступность образования в стране растет, а возможность водить детей в детские сады и ясли есть у 99% населения страны. Программа строительства и модернизации учебных заведений продолжится и дальше, подчеркнул глава государства.
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