Путин рассказал об уровне доступности дошкольного образования в стране

Владимир Путин поздравил школьников и учителей с Днем знаний. Президент принял участие в открытии новых школ в России.

По словам российского лидера, доступность образования в стране растет, а возможность водить детей в детские сады и ясли есть у 99% населения страны. Программа строительства и модернизации учебных заведений продолжится и дальше, подчеркнул глава государства.

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