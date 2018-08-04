Набравший 400 баллов по ЕГЭ московский школьник поступил в МГУ

Московский школьник, который набрал максимальные 400 баллов по госэкзаменам, поступил в МГУ. Руслан Салимгареев теперь будет учиться на факультете биоинженерии и биоинформатики. Тем временем, столичные ВУЗы заканчивают формировать списки тех, кто поступил на бюджет. Кто в них не оказался, будет получать высшее образование за деньги или отложит поступление до следующего года. Сколько сегодня стоит учеба в ведущих университетах? Какие специальности подорожали, а какие – подешевели? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.