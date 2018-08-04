Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа 2018, 09:15

Общество

Набравший 400 баллов по ЕГЭ московский школьник поступил в МГУ

Набравший 400 баллов по ЕГЭ московский школьник поступил в МГУ

В Москве сыграют "Локомотив" и "Спартак"

В субботу в центре Москвы ограничат движение

Где можно искупаться в Москве?

Специалисты изучают "черные ящики" с места крушения Ми-8 в Красноярском крае

Как преобразились столичные парки

Наземный участок Филевской линии метро закрыли на ремонт 28 и 29 июля

В центре Москвы неизвестный напал на полицейского

Скончался писатель Владимир Войнович

Прокуратура заставляет "Победу" отказаться от ограничения габаритов ручной клади

Московский школьник, который набрал максимальные 400 баллов по госэкзаменам, поступил в МГУ. Руслан Салимгареев теперь будет учиться на факультете биоинженерии и биоинформатики. Тем временем, столичные ВУЗы заканчивают формировать списки тех, кто поступил на бюджет. Кто в них не оказался, будет получать высшее образование за деньги или отложит поступление до следующего года. Сколько сегодня стоит учеба в ведущих университетах? Какие специальности подорожали, а какие – подешевели? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео Светлана Ключникова Алексей Марачев образование
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика