Эксперты рассказали, могут ли туристы получить компенсацию после долгой задержки рейса

Пассажиры рейса Москва – Белград полтора дня провели в аэропорту Шереметьево. Рейс неоднократно переносили, каждый раз называя новые причины. В итоге туристы улетели, но потраченного времени, нервов и незапланированных расходов уже не вернуть.

Могут ли туристы рассчитывать на компенсацию, когда рейс задерживают на такой долгий срок? И как застраховать себя от подобных ситуаций?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.