15 мая, 12:15Транспорт
Выставка вагонов разных поколений открылась на станции столичного метро "Партизанская"
Московская подземка отмечает 91 год со дня основания. На станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии открылась выставка вагонов разных поколений.
Машинист электропоезда первого класса электродепо "Измайлово" Иван Субботин отметил, что пассажиры старшего поколения помнят вагоны с мягкими диванами и уютной домашней атмосферой. Стены вагонов были отделаны материалом Lincrust, напоминающим по текстуре обои.
