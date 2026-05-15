Выставка вагонов разных поколений открылась на станции столичного метро "Партизанская"

Московская подземка отмечает 91 год со дня основания. На станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии открылась выставка вагонов разных поколений.

Машинист электропоезда первого класса электродепо "Измайлово" Иван Субботин отметил, что пассажиры старшего поколения помнят вагоны с мягкими диванами и уютной домашней атмосферой. Стены вагонов были отделаны материалом Lincrust, напоминающим по текстуре обои.

