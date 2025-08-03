03 августа, 09:15Транспорт
В столице с 1 сентября трамваи пойдут по новой линии от Комсомольской площади
Первого сентября трамваи начнут движение по новой линии от Комсомольской площади до Бульварного кольца вдоль улицы Маши Порываевой и проспекта Академика Сахарова. Сейчас завершено 70% работ, параллельно продолжается благоустройство и озеленение прилегающих территорий.
Одновременно в Москве продолжается ремонт Садового и Третьего транспортного колец. Среди обновленных объектов – развязка с Остаповским проездом, Автозаводская улица и участок между Андреевским мостом и Комсомольским проспектом. Всего планируется обновить 16 участков общей площадью около 700 тысяч квадратных метров.
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