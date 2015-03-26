26 марта 2015, 18:52

Любовь Казарновская раскрыла тайны мюзикла "Призрак Оперы"

26 марта в Московском дворце молодежи Любовь Казарновская и постановочная группа мюзикла "Призрак Оперы" провели мастер-класс для молодых артистов.

Любовь Казарновская подготовила для своих учеников испытания и выбрала сцены, где юным дарованиям пришлось одновременно петь, играть, танцевать и справляться со сложным реквизитом.

Молодые артисты примерили на себя главные роли в известном мюзикле. Их партнерами по сцене стали звезды "Призрака Оперы" Иван Ожогин, Тамара Котова, Евгений Зайцев. В ходе мастер-класса творческая команда мюзикла раскрыла тайны подготовки представления и поделилась знанием со студентами театральных вузов страны.
