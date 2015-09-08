Больше половины российских сыров и сливочного масла - фальсификат

Столичных покупателей призывают быть внимательнее при выборе сыров и сливочного масла. Больше половины этой продукции в России - фальсификат. К такому выводу пришли в союзе потребителей "Росконтроль" после специального исследования. Отечественные производители, не стесняясь, обманывают покупателей. При производстве сыров и сливочного масла животные жиры предприниматели сознательно заменяют растительными. Штрафов не боятся, так как суммы наказаний незначительны, передает телеканал "Москва 24".