Режиссер Ларс фон Триер объявил о поиске девушки-музы в соцсетях

Датский режиссер и сценарист Ларс фон Триер объявил в соцсетях, что ищет девушку-музу. Он попросил желающих откликаться на его электронную почту.

Несмотря на возраст в 67 лет и перечисленные им заболевания, среди которых он назвал болезнь Паркинсона и контролируемый алкоголизм, уверен, что успеет снять еще несколько фильмов. Режиссер пообещал быть очаровательным партнером в хорошей компании.

Фон Триер был женат дважды, у него четверо детей. С предыдущей женой он прожил почти 20 лет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.