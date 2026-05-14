Максим Фадеев заявил, что спор с Линдой длится более 30 лет

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал конфликт с Линдой (настоящее имя – Светлана Гейман. – Прим. ред.). По его словам, спор продолжается уже 30 лет. Все это время, как утверждает продюсер, он пытался мирно урегулировать вопрос, но пока ничего не вышло.

Поэтому Фадеев обратился в суд, так как считает, что его авторские права нарушены, а Линда уверена, что вправе исполнять песни.

Певица стала подозреваемой по делу о мошенничестве в крупном размере после опроса в качестве свидетеля. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на свой источник. По данным других СМИ, Линда все еще остается в статусе свидетеля.

Версию о подделке документов ради переоформления прав на хиты сейчас проверяют. Получить комментарий следственных органов пока не удалось. Линда ситуацию тоже пока не комментирует. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.