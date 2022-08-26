За минувшие сутки в Подмосковье ликвидировали 11 лесных пожаров. Это 20 гектаров площади, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона. Там уточнили, что возгорания произошли на территории Ногинского, Клинского, Истринского и других лесничеств. По-прежнему остается тяжелой ситуация с пожарами и в Рязанской области.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.