Специалисты обследуют эстакаду после пожара на Амурской улице

Специалисты продолжают обследовать эстакаду после пожара на Амурской улице. На месте работают аварийные службы и спецтехника. На пролетах Северо-Восточной хорды заметны следы дыма после возгорания.

Пожар произошел на строительной площадке. Как сообщили в МЧС России, загорелся склад с отделочными материалами. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожар ликвидировали вечером 17 мая. Пострадавших нет.

