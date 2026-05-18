18 мая, 13:15
Специалисты обследуют эстакаду после пожара на Амурской улице
Специалисты продолжают обследовать эстакаду после пожара на Амурской улице. На месте работают аварийные службы и спецтехника. На пролетах Северо-Восточной хорды заметны следы дыма после возгорания.
Пожар произошел на строительной площадке. Как сообщили в МЧС России, загорелся склад с отделочными материалами. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожар ликвидировали вечером 17 мая. Пострадавших нет.
